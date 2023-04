Single? Rap-Hottie Jamule verrät seinen Beziehungsstatus!

Jamule (26) verrät seinen Beziehungsstatus! Der Rapper ist spätestens seit seiner Single "Ich hol dich ab" in der Musikbranche in aller Munde. Seitdem platziert der Hottie regelmäßig Hits in den deutschen Charts und begeistert seine Fans. Mit "Liege wieder wach" hielt sich der Essener ganze 25 Wochen in den Charts und erreichte damit sogar Platz drei. Doch wie sieht es in Sachen Liebe aus – ist Jamule vergeben?

"Ich probiere mich erst mal noch aus", gab der Musiker in einem YouTube-Video von World Wide Wohnzimmer grinsend preis. Trotzdem ist Jamule der Meinung: "Liebe ist ein verrücktes Gefühl. Ich glaube, es macht alles mit dir." Es könne die Menschen glücklich, aber gleichzeitig auch traurig machen.

Nach seinem rasanten Aufstieg in der Branche hatte er 2021 in einem ausführlichen Statement bei Instagram eine Pause angekündigt. Seit dem Unterschreiben seines Plattenvertrags sei es um nichts anderes gegangen als um Musik. "Ich hatte keine Ahnung davon, wie vergiftet dieses Haifischbecken ist!", erklärte Jamule damals.

Anzeige

Niculai Constantinescu Jamule, Künstler

Anzeige

Niculai Constantinescu Jamule, Rapper

Anzeige

Niculai Constantinescu Jamal Manuel Issa Serrano alias Jamule

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de