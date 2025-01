Rapstar Jamule muss krankheitsbedingt seine Tour absagen

Jamule (28) meldet sich mit traurigen Nachrichten bei seinen Fans. Eigentlich sollte der Musiker im kommenden Monat ganze sieben Mal auf der Bühne stehen und in ausverkauften Hallen performen. Die geplante Tour fällt aber ins Wasser – Jamule leidet unter einer starken Lungenentzündung. "Es bricht mir das Herz, euch mitteilen zu müssen, dass ich meine geplante Tour absagen muss. Leider bin ich sehr krank geworden und brauche Zeit, um wieder vollständig gesund zu werden", verkündet er in seiner Instagram-Story.

Seine Erkrankung sei nicht von heute auf morgen aufgetreten – schon mehrere Wochen sei er angeschlagen gewesen, wollte "aber die Tourproben und Videoproduktionen auf keinen Fall unterbrechen". Letztendlich habe er die Symptome dadurch verschleppt und liege jetzt komplett flach. Die geplanten Auftritte abzusagen sei eigentlich die Maßnahme gewesen, die der Rapper unbedingt habe verhindern wollen – nun bleibe ihm aber nichts anderes übrig. "Ich weiß, wie sehr ihr euch darauf gefreut habt, und es tut mir unglaublich leid, euch enttäuschen zu müssen", richtet der 28-Jährige zum Abschluss seines Statements emotionale Worte an seine Fans und fügt hinzu: "Eure Unterstützung bedeutet mir alles und ich hoffe, euch bald wieder live sehen zu können."

Schon seit mehreren Jahren ist Jamal Serrano, wie Jamule mit bürgerlichem Namen heißt, eine bekannte Stimme in der deutschen Rapszene. Mit Hits wie "Liege wieder wach", "Ich hol dich ab" oder seinen Features mit Capital Bra (30) und Cro (34) wurde er im Jahr 2020 in kürzester Zeit zum Superstar. So plötzlich, wie der Erfolg kam, so schnell wurde es dem damals 24-Jährigen aber auch zu viel. Nur wenige Monate nachdem der Künstler beinahe wöchentlich neue Songs in den Charts platziert hatte, legte er eine Pause ein. "Ich hatte keine Ahnung davon, wie vergiftet dieses Haifischbecken ist", teilte er in seiner Instagram-Story mit. Mit vielem, was in der Szene ablaufe, könne er sich nicht identifizieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / jamule Jamule im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jamule Jamule, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige