Fehlender UK-Wohnsitz hat nun Konsequenzen für Prinz Harry!

Im März wurde öffentlich bekannt, dass Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) ihr britisches Zuhause in Windsor verlassen müssen. Vor wenigen Tagen musste das Aussteiger-Pärchen dann endgültig den Schlüssel des Frogmore Cottage abgeben und ihren verbliebenen Besitz herausräumen. Mit dem Rausschmiss haben die Eheleute nun offiziell keinen Wohnsitz mehr in Großbritannien – und das hat jetzt auch weitere Konsequenzen für Harry zur Folge!

"Der Verlust ihres britischen Zuhauses ohne Ersatz ist eine große Sache. Der wichtigste Aspekt für Harry ist, dass er dadurch nicht mehr als Counsellor of State fungieren kann", offenbart der königliche Sprecher Richard Fitzwilliams jetzt gegenüber The Sun. "Aber natürlich scheint es so, als würden sich Harry und Meghan überhaupt nicht mehr für Großbritannien interessieren", erklärt der Journalist weiter. Das Paar kümmere sich wohl nur noch um ihr amerikanisches Publikum.

Bereits vor drei Jahren zogen sich Harry und Meghan aus dem Mittelpunkt der britischen Königsfamilie zurück. Mittlerweile leben die beiden mit ihren zwei Kindern an der US-amerikanischen Westküste in der kalifornischen Küstenstadt Santa Barbara. Laut Daily Express wohnt das Paar dort derzeit in einer Villa im Wert von 12,8 Millionen Euro.

Getty Images Prinz Harry bei einer Benefizveranstaltung, Juni 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, 2018

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

