Prinz Harry und Meghan geben Frogmore-Schlüssel endgültig ab

Das Frogmore Cottage ist für Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) endgültig Geschichte. Nachdem der Sohn von König Charles (74) und seine Frau sich aus den royalen Geschäften zurückgezogen hatten, mussten sie ihr Zuhause in London verlassen. Im März setzte Charles sie ein für alle Mal vor die Tür. Und nun scheint es kein Zurück mehr zu geben: Harry und Meghan haben die Schlüssel für Frogmore Cottage abgegeben!

Sechs Monate ist es her, dass Harry und Meghan die Anweisung bekamen, Frogmore Cottage endgültig zu räumen. Jetzt ist der Schlussstrich vollständig gezogen. Wie The Sun berichtet, mussten die beiden den Schlüssel abgeben und ihren verbliebenen Besitz ausräumen. Dieser wird wohl in ihre Villa nach Kalifornien verschifft. Mit der Abgabe haben die Aussteiger aber auch keinen Wohnsitz mehr in Großbritannien und müssen bei Besuchen entweder im Hotel oder bei Freunden übernachten. Frogmore soll nun neu vermietet werden.

Schon bevor Prinz Harry und Meghan Frogmore endgültig hinter sich ließen, kam der Palast ihnen entgegen. Demnach mussten die beiden keine Miete mehr bezahlen. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben einen Beitrag von umgerechnet 2,7 Millionen Euro zum Sovereign Grant geleistet, der die Renovierung von Frogmore Cottage abdeckte. Sie haben ihre finanziellen Verpflichtungen in Bezug auf das Anwesen erfüllt", meinte ein Sprecher des Palastes zu Mail on Sunday.

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry bei den Invictus Games 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland 2018

