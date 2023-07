So hat Nader Jindaoui von Louisas Schwangerschaft erfahren

Die Jindaouis schwelgen im Familienglück. Louisa (23) und Nader Jindaoui (26) waren im Oktober 2021 zum ersten Mal Eltern geworden: Ihre Tochter Imani erblickte das Licht der Welt. Seitdem gewähren sie ihrer Community Einblicke in ihren Familienalltag und halten ihre Fans immer auf dem Laufenden. So verkündeten der Hertha-BSC-Kicker und die Influencerin nun frohe Neuigkeiten, denn sie erwarten weiteren Nachwuchs! Doch wie hat Nader eigentlich erfahren, dass Louisa schwanger ist? Das verrät die Beauty jetzt.

In einem neuen YouTube-Video ist zu sehen, wie der Fußballer von der frohen Neuigkeit erfährt: Die 23-Jährige schickt ihrem Mann mehrere Nachrichten, in denen sie ihm klarmacht, dass sie dringend reden müssen. Doch der Sportler hat schon eine Vorahnung. "Ich weiß, was du mir sagen willst. […] Sicher?", fragt er seine Liebste im Auto. Mit Tränen in den Augen und dem positiven Schwangerschaftstest in der Hand bestätigt die Berlinerin dann: "Ich glaube, ich bin schwanger, Nader." Überglücklich umarmt sich das Paar und genießt den Moment.

Nachdem Louisa und ihr Mann die Schwangerschaft vom Frauenarzt bestätigen ließen, weihen sie ihre Liebsten ein. So erfährt Naders kleine Schwester Mila nach seinem Fußballspiel davon. "Du wirst nochmal Tante", eröffnet der 26-Jährige seiner Schwester und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Weinend vor Freude fällt sie Louisa daraufhin um den Hals.

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui mit ihrer Tochter Imani

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui, YouTuber

Instagram / naderjindaoui Louisa, Nader, Imani und Mila Jindaoui

