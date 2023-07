Sohn ist tot: Robert De Niros Schwiegersohn voller Trauer

Die Trauer in der Familie von Robert De Niro (79) ist groß. Am Montag machten erschütternde Nachrichten die Runde: Der Enkel des Hollywoodstars ist tot – Leandro De Niro Rodriguez (✝19) starb mit nur 19 Jahren unter noch ungeklärten Umständen. Der Teenager war der einzige Sohn von Roberts Adoptivtochter Drena De Niro gewesen. Jetzt gibt es erste Bilder seines trauernden Vaters – und dieser ist vom Tod seines Sohnes gezeichnet.

Aktuelle Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen Carlos Rodriguez am Montag in New York. Der Künstler, der auch als Mare139 bekannt ist, wirkt auf den Bildern total erschüttert – seine Augen versteckt er hinter einer Sonnenbrille. Die Fotografen erwischten den New Yorker offenbar vor dem Haus von Leandros Mutter Drena.

Nach Bekanntwerden von Leandros Tod hatte sich auch sein Großvater zu Wort gemeldet. In einem Statement hatte der "Der Pate"-Star verlauten lassen: "Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines geliebten Enkels Leo!" Er hatte weiterhin um Verständnis und Ruhe für die Familie gebeten.

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez

Instagram / mare139 Carlos "Mare" Rodriguez

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

