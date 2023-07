Robert De Niro meldet sich zum Tod seines Enkels Leandro

Er bricht sein Schweigen! Leandro De Niro Rodriguez ist im Alter von 19 Jahren gestorben. Er war vor allem durch seine Rolle in "A Star is Born" bekannt geworden. Seine Mutter, Drena De Niro, die ebenfalls in dem Streifen mitspielte, bestätigte den Tod des Teenagers im Netz. Mit rührenden Worten nahm sie Abschied von ihrem Kind. Jetzt meldet sich auch Leandros (✝18) Großvater Robert De Niro (79) zu Wort!

Wie Daily Mail berichtet, gab der Hollywoodstar ein Statement ab. "Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines geliebten Enkels Leo", heißt es. Robert bedankte sich im gleichen Zuge auch für die Beileidsbekundungen, bat aber auch um Privatsphäre in dieser schweren Zeit: "Wir bitten darum, dass wir in Ruhe unseren Verlust von Leo betrauern können."

Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. Laut Medienberichten wurde Leandro am Sonntagnachmittag tot in einem Stuhl sitzend in einer Wohnung in New York City von einem Freund aufgefunden. Ein Polizei-Insider meint zudem gegenüber Daily Mail, dass angeblich eine weiße Substanz neben seinem Körper gefunden wurde.

Anzeige

Instagram / drenadeniro Drena De Niro mit ihrem Sohn Leandro De Niro

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Anzeige

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de