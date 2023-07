Gabriela und Sasa knutschen wild bei "Ex on the Beach"!

Bei Gabriela und Sasa wird es heiß! In der aktuellen Folge von Ex on the Beach zieht der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer in die Villa ein. Dort traf er am Strand auf Carina – und die beiden haben offenbar noch einiges Miteinander zu klären. Auch während eines gemeinsamen Dates können sich die beiden nicht einigen. Doch der Berliner hat offenbar mit der Blondine abgeschlossen, denn: Sasa knutscht mit Gabriela!

Schon beim Party-Abend kommen sich die beiden näher: Die Beauty gibt dem Reality-TV-Sternchen einen Lapdance, den er sichtlich genießt. Dafür bedankt sich der Serbe mit einem leidenschaftlichen Kuss. "Die beste Begrüßung, die ich jemals hatte", freut er sich lachend. Doch es bleibt nicht nur auf der Tanzfläche – auch im Bett kommen sich die beiden näher. "Was genau unter der Decke abging, wir werden es nie erfahren. Aber ich glaube, die Gabi ist eine wilde Sau", kichert Chiara (26) im Einzelinterview.

Doch mit dieser Vermutung lag die Blondine wohl falsch. Während eines Q&As bei Instagram will ein neugieriger Fan von Gabi wissen: "Was unter der Decke mehr als nur küssen?" Und die Brünette klärt auf: "Es ist nicht mehr als Rumgeknutsche und Rumgefummel gewesen. Wir hatten keinen Sex oder sonst was."

Anzeige

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves Rodrigues, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / sasagatsby Sasa, ehemaliger "Are You The One?"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves Rodrigues, Reality-TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de