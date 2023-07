Denise Mski ehrlich: Ihre Schwangerschaft war nicht geplant!

Denise Mski (23) spricht Klartext. Ende vergangenen Jahres ist die Influencerin erstmals Mutter geworden. Im Netz teilt sie seitdem süße Einblicke in ihr Mamaglück und hält ihre Follower stets auf dem Laufenden. Dass sie und ihr Partner Oday ihr neues Familienleben mit Töchterchen Malia in vollen Zügen genießen, ist kaum zu übersehen. Dennoch gibt Denise jetzt zu: Die Schwangerschaft war nicht geplant.

"Die Schwangerschaft war ungeplant. Ich hätte mir im besten Leben nicht vorstellen können, zu dem Zeitpunkt schwanger zu werden", antwortet die 23-Jährige in einer Frage-Antworten-Runde in ihrer Instagram-Story ehrlich. Dennoch stellt sie auch klar: "Alles kommt, wie es soll und für mich kam von Anfang an keine Abtreibung infrage." Mit der Situation sei Denise trotzdem vorerst überfordert gewesen.

Erst kürzlich hatte die Blondine über die weitere Familienplanung gesprochen. "Ich will und kann mich da jetzt aktuell gar nicht festlegen", gab sie im Netz zu und ergänzt außerdem: "Jetzt habe ich eine Zeit lang gesagt, dass ich gar keine mehr will und jetzt denke ich mir wieder: 'Ach, ein Geschwisterchen wäre schon schön'"

Instagram / denise.mski Denise Mski mit ihrer Tochter Malia

Instagram / oday.dro Denise Mski mit ihrer Tochter und ihrem Verlobten

Instagram / denise.mski Web-Bekanntheit Denise Mski (r.) mit ihrer Familie

