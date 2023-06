Plant Neu-Mama Denise Mski etwa noch weiteren Nachwuchs?

Denise Mski (23) plaudert aus dem Nähkästchen. Die Influencerin ist Ende vergangenen Jahres zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem hält sie ihre Community über ihr Mamaglück stets auf dem Laufenden und teilt hin und wieder niedliche Schnappschüsse von ihrer Tochter Malia. Dass sie in ihrer neuen Rolle total aufgeht, ist nicht zu übersehen. Doch kann sich die Beauty noch weiteren Nachwuchs vorstellen? Ihre Familienplanung verrät Denise jetzt.

"Ich will und kann mich da jetzt aktuell gar nicht festlegen", antwortet die 23-Jährige im Rahmen eines Q&A auf die Kinderwunschfrage in ihrer Instagram-Story. Noch vor der Geburt ihrer Tochter Malia habe sie immer fest daran geglaubt, später einmal drei Kinder zu haben. "Jetzt habe ich eine Zeit lang gesagt, dass ich gar keine mehr will und jetzt denke ich mir wieder: 'Ach, ein Geschwisterchen wäre schon schön'", teilt sie ihre Unschlüssigkeit mit ihren Fans. Doch eine Sache ist für sie klar: Auch wenn sie sich noch weiteren Nachwuchs vorstellen könnte, wolle sie sich damit noch Zeit lassen.

Denn für Denise darf die Zeit mit ihrem Verlobten Oday auch nicht zu kurz kommen! Vor allem, wenn ihre Tochter schlafe, würden sie das für ihre Zweisamkeit nutzen. "Man sollte das auch trotz Kind nicht schleifen lassen. Egal ob es jetzt nur Geschlechtsverkehr ist oder auch mal Zeit generell als Paar zu haben", betont die Influencerin.

Instagram / oday.dro Denise Mski und ihr Verlobter Oday

Instagram / oday.dro Denise Mski mit ihrer Tochter und ihrem Verlobten

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

