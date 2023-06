Denise Mski ehrlich: Vermisst sie ihr Leben ohne Baby?

Denise Mski (23) spricht Klartext! Seit der Geburt ihrer Tochter Malia Hanna im November 2022 schwebt die Influencerin im Mamaglück. Im Netz entzückt die Blondine ihre Fans seitdem mit süßen Schnappschüssen der Kleinen und ihrem Verlobten Oday. Doch der neue Alltag des Mamaseins bringt auch Herausforderungen mit sich. Jetzt nahm Denise kein Blatt vor den Mund und verriet, ob sie ihr Leben ohne Baby vermisst.

"Ich kann mir mein Leben gar nicht mehr ohne Malia vorstellen", stellte die 23-Jährige in einer Frage-Antworten-Runde in ihrer Instagram-Story klar. Die Kleine sei das Beste, was ihr je passiert ist und bereichere ihr Leben. Dennoch gab Denise auch zu: "Klar fehlen mir manchmal diese Spontanität und die Freiheiten [...], aber wenn sie irgendwann größer ist, ist das ja auch wieder problemlos möglich."

Auch auf ihre Beziehung kam die Influencerin zu sprechen, denn ein neugieriger Fan wollte wissen, ob sie sich manchmal nach ihrem Single-Leben sehne. "Single sein fand ich nie schlimm, ich wollte damals auch eigentlich keine Beziehung, als dann Oday in mein Leben kam", gab Denise zu. Doch jetzt sei sie überglücklich und bereue ihre Entscheidung nicht.

Instagram / denise.mski Web-Bekanntheit Denise Mski mit ihrer Tochter Malia

Instagram / denise.mski Denise Mski mit ihrer Tochter Malia

Instagram / denise.mski Web-Bekanntheit Denise Mski (r.) mit ihrer Familie

