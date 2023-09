Denise Mski staunt: Ihre Tochter Malia kann schon laufen!

Denise Mski (23) kann es kaum fassen! Die TikTokerin sorgte im Mai 2022 für eine große Überraschung: Sie verkündete ihre Schwangerschaft! Zu diesem Zeitpunkt war nicht einmal bekannt, dass sie in einer festen Beziehung ist, denn erst wenige Monate später zeigte sie erstmals ihren Partner Oday im Netz. Im November konnte sich das Paar dann freuen: Ihre Tochter Malia erblickte das Licht der Welt. Seitdem hält die Influencerin ihre Fans über ihren Familienalltag auf dem Laufenden – wie nun auch wieder. Denise verrät, dass ihr kleines Mädchen seine ersten Schritte macht!

In ihrer Instagram-Story lässt die Beauty ihre Fans an dem Meilenstein ihrer Tochter teilhaben. Ein Video zeigt, wie Malia in einem rosafarbenen Kleid in kleinen Schritten auf ihre Mama zuläuft. Freudestrahlend fängt die 23-Jährige ihren kleinen Schatz in den letzten Zügen auf. "Mit zehn Monaten bist du schon am Laufen... Ich kann nicht mehr. Das geht mir alles zu schnell", stellt sie ungläubig fest. Auch wenn sie es nicht wahrhaben will, dass ihre Tochter groß wird, kann sie ihre Freude darüber nicht verbergen und schreibt: "Ich bin so stolz."

Doch kann sich Denise eigentlich noch weiteren Nachwuchs vorstellen? "Ich will und kann mich da jetzt aktuell gar nicht festlegen", hatte sie auf diese Frage in ihrer Story im Rahmen eines Q&As reagiert und erklärt: "Jetzt habe ich eine Zeit lang gesagt, dass ich gar keine mehr will und jetzt denke ich mir wieder: 'Ach, ein Geschwisterchen wäre schon schön'."

