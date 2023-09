Krass! Denise Mski lässt nach Schwangerschaft Pfunde purzeln

Denise Mski (23) bleibt weiterhin am Ball. Die Influencerin und ihr Partner Oday waren im November 2022 zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem hat die Beauty ihren Babypfunden den Kampf angesagt und teilt ihre Fortschritte dabei gern im Netz mit ihren Fans. Wie viel die Mutter seit der Geburt ihrer Tochter Malia Hana abgenommen hat, macht sie nun mehr als deutlich: Auf einer Bildcollage ist Denises Abnehmerfolg jetzt besonders gut sichtbar!

In ihrer Instagram-Story macht die Beauty nun einen Direktvergleich: Auf der linken Seite einer Bildcollage ist sie hochschwanger zu sehen, während sie die rechte Aufnahme mit ihrer derzeitigen Figur zeigt. Dadurch wird mehr als deutlich, wie viel die Influencerin bereits abgespeckt hat, was sie selbst in Staunen versetzt. "Dasselbe Outfit, bloß ein paar Nummern kleiner und nicht mal ein Jahr Unterschied. Unsere Körper sind echt der Wahnsinn", schreibt die 23-Jährige dazu.

Doch ihren Erfolg muss sich Denise wohl selbst immer wieder ins Gedächtnis rufen. "Ich vergesse so oft, wie weit ich gekommen bin und lasse mir die Motivation nehmen", erklärt die Beauty in ihrer Story und merkt dann aber zu ihrer Vergleichscollage an: "Aber das hat mir heute Morgen noch mal richtig den Kick in den Hintern gegeben, um weiterzumachen!"

Instagram / denise.mski Denise Mski mit ihrer Tochter Malia und ihrem Partner Oday

Instagram / denise.mski Denise Mski im August 2023

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

