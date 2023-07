Denise Mski spricht Klartext: Ist sie noch an Oday vergeben?

Denise Mski (23) äußert sich zu den Krisengerüchten mit ihrem Partner Oday. Eigentlich könnten die beiden Turteltäubchen wohl kaum glücklicher sein. Im November vergangenen Jahres begrüßten sie ihr erstes Kind – die kleine Malia Hana – auf der Welt. Wenig später hielt Oday um die Hand seiner Liebsten an und die beiden verlobten sich. Dennoch deutete Denise erst kürzlich an, dass es in der Beziehung kriselt. Jetzt spricht sie Klartext: Sind sie und Oday noch immer ein Paar?

"Klar sind wir immer noch zusammen. Wir würden unsere Beziehung niemals einfach so aufgeben, vor allem nicht, wenn man ein Kind hat", erklärt die Blondine bei einer Frage-Antworten-Runde in ihrer Instagram-Story. Trotzdem gibt Denise zu: "Leider haben wir aktuell eine Phase, in der wir uns wegen der kleinsten Dinge streiten. Das erste Jahr mit Baby ist ein unglaublicher Test für die Beziehung." Doch die 23-Jährige sei sich sicher, dass sie die Probleme gemeinsam mit Oday in den Griff bekommen wird.

Zuvor hatte Denise im Netz offen zugegeben, dass es in der Beziehung mit ihrem Verlobten kriselt. "Aktuell ist es alles ein bisschen schwierig. Er macht grade eine schwere Situation durch", hatte sie erklärt. Von gemeinsamem Content auf Social Media sehen Denise und Oday daher aktuell ab.

Instagram / denise.mski Denise Mski und ihr Verlobter Oday

Instagram / denise.mski Denise Mski mit ihrem Verlobten Oday

Instagram / oday.dro Denise Mski und ihr Partner Oday

