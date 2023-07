Leandro De Niro Rodriguez ist tot: Erste Worte seines Vaters

Die Trauer um Leandro De Niro Rodriguez (✝19) ist groß. Der Enkel von Robert De Niro (79) war am Montag völlig überraschend verstorben. Er wurde nur 19 Jahre alt. Bisher ist nicht klar, wie es zu dem Tod des Teenagers gekommen war – seine Familie meldete sich jedoch bereits mit rührenden Statements zu Wort. So nun auch sein Vater: Carlos Rodriguez erinnert voller Liebe an seinen verstorbenen Sohn.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Künstler am Mittwoch ein Video seines Sohnes. Zu der Aufnahme schrieb der New Yorker: "Leo war ein leidenschaftlicher junger Mann, er liebte seine Familie und Freunde, er liebte sein Leben und war neugierig auf die Welt!" Carlos erklärte weiter, sein Kind sei ein talentierter Programmierer gewesen und ein echter Künstler. "Er war auch ein junger Mann mit einer eigenen Geschichte und einer Reise, die uns und seinen Freunden unbekannt ist, denn in diesem Alter und in dieser Zeit sucht ein junges Herz seinen Platz", beendete er sein Posting.

Die Follower des Graffiti-Artists zeigen sich nach diesen emotionalen Zeilen total gerührt und kommentieren den Beitrag fleißig. "Du kannst LOVE nicht ohne LEO buchstabieren!", heißt es dort unter anderem. Ein anderer User schrieb: "Er ist zu früh gegangen!"

