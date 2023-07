Ohne seine Charlène? Fürst Albert besucht eine Filmpremiere

Ein königliches Mitglied fehlte! Seit fast zwanzig Jahren ist Fürst Albert II. von Monaco (65) das Oberhaupt der Familie Grimaldi. Seit 2011 geht der monegassische Royal gemeinsam mit seiner Frau Fürstin Charlène (45) durchs Leben. Allerdings ließ er seine Gattin aus der offiziellen Thronfolge streichen – deshalb kamen zuletzt auch immer wieder Trennungsgerüchte über das Paar auf. Nun wurde Albert auf einem Event erneut ohne Charlène gesichtet!

Auf neuen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der Fürst von Monaco an der Vorführung des Films "Rainier III. Par Lui-Meme" im Grimaldi Forum in Monaco teilnahm – aber ohne seine Frau Charlène. Der Streifen wurde anlässlich des hundertsten Geburtstages seines verstorbenen Vaters gedreht. Darum war auch seine Schwester Stéphanie von Monaco (58) mit ihrem Sohn Louis Ducruet (30) anwesend.

Die Fürstin von Monaco wurde zuletzt am 20. Juni in Monte-Carlo bei der Verleihung der Goldenen Nymphen auf dem roten Teppich gesehen. Am 1. Juli feierte das royale Paar bereits seinen zwölften Hochzeitstag – an diesem Tag meldeten sich allerdings weder Albert noch Charlène in den sozialen Medien zu Wort.

Getty Images Fürst Albert mit Fürstin Charlène bei der Krönung

Getty Images Fürst Albert im September 2022

Getty Images Fürstin Charlène im Juni 2023

