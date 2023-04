Fürst Albert und Charlène zeigen sich ungewohnt vertraut

Verliebt unterwegs! Zuletzt gab es immer wieder negative Gerüchte rund um den monegassischen Fürstenpalast. Fürst Albert (65) ließ seine Frau Fürstin Charlène (45) aus der offiziellen Thronfolge streichen. Zu öffentlichen Auftritten kam er oftmals allein – wenn Charlène mit von der Partie war, wirkte sie traurig. Trennungsgerüchte dementierte der Palast immer wieder. Jetzt scheint es bei den beiden aber wieder besser zu laufen: Albert und Charlène zeigten sich ungewohnt vertraut in der Öffentlichkeit!

Beim Rolex Masters Tennisturnier in Monte Carlo durften natürlich auch die monegassischen Royals nicht fehlen. Fürsten Charlène zeigte sich hier an der Seite ihres Mannes und ihrer beiden Kinder Jacques und Gabriella. Auffallend: Immer wieder unterhielt sich das sonst so stoische Paar, scherzte miteinander und warf sich verliebte Blicke zu. Auch bei der anschließenden Preisvergabe wirkten Charlène und Albert ungewohnt innig, beim Verlassen des Podestes griff er nach ihrer Hand und ließ sie nicht mehr los.

Der gemeinsame verliebte Auftritt des royalen Paares diente aber womöglich auch als weiteres Dementi der Krisengerüchte rund um die beiden. Denn vor allem die französische Zeitschrift Royauté verbreitete immer wieder Trennungsgerüchte, die der Fürstenpalast als "völlig unbegründet" und in "in aller Form" zurückgewiesen hatte.

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco bei einem Tennisturnier in Monaco, 2023

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco bei einem Tennisturnier in Monaco, 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella, Fürstin Charlène und Fürst Albert II. von Monaco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de