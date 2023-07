Ex-Trainer Norbert Frank: Rührende Worte für Jo Linder (†30)

Jo Lindners Tod hat Spuren hinterlassen! Vor wenigen Tagen starb der deutsche Fitness-Influencer und Bodybuilder im Alter von 30 Jahren an den Folgen eines Aneurysmas. In den sozialen Medien war er als "Joesthetics" bekannt und begeisterte mehr als neun Millionen Fans. Sein früherer Trainer und langjähriger Freund Norbert Frank kommt nur schwer über seinen Tod hinweg: Er richtet nun rührende Worte an den verstorbenen Jo.

"Die Nachricht über seinen Tod war mehr als ein Schock. Noch immer habe ich Tränen in den Augen, wenn ich darüber nachdenke", erzählt Norbert gegenüber RTL. Als sie sich vor elf Jahren das erste Mal getroffen hatten, betrieb er einen Supplement-Shop, in dem Jo gerne einkaufte. "Unter meiner Anleitung hat Jo auch seinen ersten Wettkampf bestritten", erinnert sich Jos alter Kumpel.

Über seinen Werdegang sagt Norbert: "Jo war ein sehr motivierter und positiver Mensch, immer einen kleinen Ticken aufgedrehter, aber auch ehrgeiziger als die anderen." Als er mit Social Media angefangen habe, hätten ihn seine Kollegen erst belächelt. "Aber er hat uns eines Besseren belehrt, er war einfach die richtige Person dafür. Kein Wunder, dass seine Followerzahl schnell signifikant gestiegen ist", erinnert er sich.

Instagram / joesthetics Jo Lindner, Fitness-Influencer

Instagram / joesthetics Jo Lindner, Fitness-Influencer

Instagram / joesthetics Jo Lindner im Mai 2023

