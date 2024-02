Makaber? Familie plant Parfüm mit Jo Lindners (†30) Geruch

Jo Lindner soll unvergessen bleiben. Im vergangenen Sommer verstarb der Fitness-Influencer völlig überraschend – er wurde nur 30 Jahre alt. Als Todesursache wurde ein Aneurysma angegeben. Seine Familie und Freunde sind seitdem bemüht, das Vermächtnis des Bodybuilders in Ehren zu halten. Und das auf eine recht ungewöhnliche Weise: Jos Vater plant ein Parfüm, das wie sein verstorbener Sohn riechen soll...

Anlässlich Joes 31. Geburtstag meldet sich seine Familie auf Instagram zu Wort. In einem langen Text kündigt sie nicht nur eine Biografie des Sportlers an, sondern auch ein weiteres Projekt seines Vaters: "In Zusammenarbeit mit einer kleinen Duftmanufaktur arbeiten wir jetzt daran, den richtigen Duft zu entwickeln, der genau wie Jo riecht." Jo sei dafür bekannt gewesen, immer gut zu duften und habe sich sehr für Parfüm interessiert.

Die Follower des Influencers sind jedoch nicht allzu begeistert, dass nach Joes Tod nun eine Marke aus ihm gemacht wird. "Bitte fangt nicht an, Sachen in seinem Namen zu verkaufen", schreibt ein User unter den Beitrag, ein anderer kommentiert: "Das ist einfach traurig und nicht richtig... Lasst ihn ruhen!" Was haltet ihr davon? Stimmt unten ab.

Instagram / joesthetics Jo Lindner, Fitness-Influencer

Instagram / joesthetics Jo Lindner, Influencer

Instagram / immapeaches Jo Lindner und seine Freundin Nicha im März 2023

