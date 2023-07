Starke Worte von Jo Lindners (†30) Freundin auf Trauerfeier

Nicha betrauert ihren verstorbenen Partner Jo Lindner. Der gebürtige Bayer hatte sich in den vergangenen Jahren unter dem Pseudonym Joesthetics in den sozialen Medien als Fitness-Influencer einen Namen gemacht. Vor rund einer Woche verkündete seine Freundin schockierende Neuigkeiten im Netz: Der Webstar ist mit nur 30 Jahren verstorben. Grund dafür war ein Aneurysma. Die Thailänderin fand während der Trauerfeier für den Verstorbenen rührende Worte.

Bild berichtet, dass die Zeremonie in dem Fitnessstudio in Thailand stattfand, in welchem der 30-Jährige trainiert und viele seiner Videos gefilmt hatte. Mehr als 100 Gäste kamen, um Jo die letzte Ehre zu erweisen. Seine Freundin richtete folgende Worte an die Bekannten und Bewunderer: "Jo hat mir immer beigebracht, niemals aufzugeben. Er war ein verbissener Kämpfer und er selbst hat nie ans Aufgeben gedacht." Sie habe viel von ihm gelernt. "Keiner weiß, wie er wirklich war, wenn es still war, wenn es keine Fotos im Netz gab. Ich weiß es. Er war ein Riesen-Paket Liebe", ergänzte sie.

Trotz der Trauerfeier in Thailand wurde Jo in seiner Heimat beigesetzt. Die Mutter des Social-Media-Stars war direkt nach der schrecklichen Todesnachricht zu ihrem Sohn geflogen. Wenige Tage später kehrte sie mit Jos Leichnam nach Deutschland zurück. Seine letzte Ruhestätte befindet sich wohl in der Nähe von seiner Familie bei Regensburg.

Anzeige

Instagram / immapeaches Nicha im Juli 2023

Anzeige

Instagram / immapeaches Nicha und Jo Lindner

Anzeige

Instagram / joesthetics Jo Lindner, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de