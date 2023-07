Fitness-Influencer Jo Lindner stirbt im Alter von 30 Jahren

Traurige Nachrichten für die Fitness-Welt! Der deutsche Bodybuilder und Influencer Jo Lindner ist gestorben. In den sozialen Medien war er als "Joesthetics" bekannt und konnte allein auf Instagram 8,4 Millionen Menschen mit seinem sportlichen Content begeistern. In Deutschland ist der Bodybuilder und Influencer aber eher weniger bekannt gewesen. Eine genaue Todesursache ist derzeit noch nicht publik, doch fest steht: Jo ist mit nur 30 Jahren verstorben.

Wie The Sun berichtet, soll Jo am heutigen Samstag unter bislang ungeklärten Umständen gestorben sein. Ein enger Freund des Bodybuilders soll die Todesnachricht öffentlich gemacht haben. Der deutsche Influencer war hierzulande weniger bekannt, da er die letzte Zeit in Thailand lebte. Seine Freunde verarbeiten die schreckliche Nachricht, dass ihr guter Kumpel so früh gestorben ist, gerade in den sozialen Medien.

Im Netz nehmen viele Freunde und Follower Anteil an Jos plötzlichem Tod. "Ruhe in Frieden Jo. Ich schaue immer noch auf mein Handy und warte auf deine Antwort, damit wir uns im Fitnessstudio treffen können", schrieb sein guter Freund Noel Deyzel. Ein Fan kommentierte seinen letzten Instagram-Beitrag mit den Worten: "Ich bin sprachlos. Ruhe in Frieden, Bruder, du hast mich auf so viele Arten inspiriert. Fly high."

Anzeige

Instagram / joesthetics Jo Lindner im Mai 2023

Anzeige

Instagram / joesthetics Jo Lindner, Sportler

Anzeige

Instagram / joesthetics Jo Lindner, im Netz beannt als "Joesthetics"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de