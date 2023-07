Familie nimmt rührend Abschied von Fitness-Star Jo Lindner

Jo Lindners Familie nimmt mit einer rührenden Traueranzeige Abschied. Jo Linder, auch bekannt als "joesthetics", starb am 1. Juli ganz plötzlich im Alter von 30 Jahren an einem Aneurysma. Diese traurige und unerwartete Nachricht teilte seine Freundin im Netz – mit einem Foto und emotionalen Worten nahm sie Abschied von ihrem Liebsten. Die Familie des Fitness-Influencers nimmt jetzt mit einer rührenden Traueranzeige Abschied von Jo.

"Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder und Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und dich nie vergessen lassen", widmete die Familie liebevolle Worte an den Sportler. Für die Traueranzeige wurde ein Bild ausgewählt, auf dem Jo übers ganze Gesicht strahlt. Das Bild ist in Farbe gedruckt und der Rest der Anzeige in schwarz-weiß gehalten.

"Jo hat mir immer beigebracht, niemals aufzugeben. Er war ein verbissener Kämpfer und er selbst hat nie ans Aufgeben gedacht. Keiner weiß, wie er wirklich war, wenn es still war, wenn es keine Fotos im Netz gab. Ich weiß es. Er war ein Riesenpaket Liebe", sagte seine Freundin laut Bild bei der Zeremonie in Thailand. Die Gedenkfeier fand in dem Fitnessstudio statt, in welchem der 30-Jährige immer trainierte.

Anzeige

Instagram / joesthetics Jo Lindner, Influencer

Anzeige

Instagram / immapeaches Nicha im Juli 2023

Anzeige

Instagram / immapeaches Nicha und Jo Lindner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de