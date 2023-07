Tod mit 30 Jahren: Daran starb Fitness-Influencer Jo Lindner

Was ist mit Jo Lindner passiert? Der Fitness-Influencer erreichte unter dem Namen "Joesthetics" mit seinem Sport-Content allein auf Instagram 8,4 Millionen Menschen. Der Bodybuilder wirkte kerngesund, doch am Samstagnachmittag erreichte Fans eine Schocknachricht: Jo ist mit gerade einmal 30 Jahren verstorben. Über die Todesursache war bisher nichts bekannt, doch jetzt klärt seine Freundin Nicha darüber auf, was ihren Partner so plötzlich aus dem Leben riss.

"Jo ist an einem besseren Ort. Gestern ist er an einem Aneurysma gestorben", gab Nicha auf Instagram preis. Die letzten Stunden vor seinem Tod verbrachten Jo und Nicha zusammen. Das Paar wollte sich kurz hinlegen und kuscheln bis es sich mit einem Freund im Fitnessstudio treffen wollte, berichtete Nicha. "Dann passierte es so schnell. Vor drei Tagen sagte er, dass er Schmerzen im Hals hatte. Wir haben es nicht realisiert, bis es zu spät war", ließ sie Revue passieren.

Momentan könne Nicha nicht mehr zu dem Tod ihres Freundes sagen. Auch sie müsse das Geschehene erst mal verarbeiten. "Er ist die wunderbarste und großartigste Person der Welt", schwärmte sie von Jo. Auf den Post reagierten zahlreiche Menschen mit Beileidsbekundungen.

Instagram / joesthetics Jo Lindner, im Netz bekannt als "Joesthetics"

Instagram / immapeaches Jo Lindner und seine Freundin Nicha

Instagram / joesthetics Jo Lindner, Sportler

