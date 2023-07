Jo Lindners (†30) Mama holte seinen Leichnam nach Hause

Vor über einer Woche starb Jo Lindner. Der deutsche Fitness-Influencer und Bodybuilder starb mit nur 30 Jahren an den Folgen eines Aneurysmas. In den sozialen Medien war er als "Joesthetics" mit seinen krassen Muskel-Spiel-Videos bekannt geworden. Seine thailändische Freundin Nicha verkündete vergangene Woche seinen Tod im Netz. Daraufhin flog Jos Mama nach Thailand, um den Leichnam ihres Sohnes mit nach Deutschland zu nehmen.

Wie Bild berichtet, flog die Mama des Fitness-Influencers direkt nach der schrecklichen Todesnachricht zu ihrem Sohn. Wenige Tage später kehrte sie mit Jos Leichnam nach Deutschland zurück. Seine letzte Ruhestätte befindet sich wohl in seiner alten Heimat in der Nähe von Regensburg. Im Familiengrab soll er dann neben seinem Opa, zu dem er ein gutes Verhältnis gehabt haben soll, beigesetzt werden.

In den sozialen Medien steigt die Followerzahl des Bodybuilders auch nach seinem Tod kontinuierlich an. Unter seinen letzten Beiträgen kommentieren noch immer viele Fans. Einer davon schreibt: "Ruhe in Frieden, Jo. Ich schaue immer noch auf mein Handy und warte auf deine Antwort, damit wir uns im Fitnessstudio treffen können."

Instagram / immapeaches Nicha und Jo Lindner

Instagram / joesthetics Jo Lindner, im Netz bekannt als "Joesthetics"

Instagram / joesthetics Jo Lindner, Fitness-Influencer

