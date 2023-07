Madonnas Kollaps: Sängerin musste wohl wiederbelebt werden!

Es sind neue Infos über Madonnas (64) Zusammenbruch bekannt. Die Fans der Popsängerin sind seit wenigen Wochen in Sorge: Denn die "Material Girl"-Interpretin wurde am 24. Juni bewusstlos aufgefunden und befand sich daraufhin auf der Intensivstation. Eine bakterielle Infektion war der Grund für den Kollaps gewesen. Mittlerweile soll es ihr wieder besser gehen. Jedoch scheint der medizinische Vorfall noch ernster gewesen zu sein als zunächst gedacht.

Das berichtet nun Radar Online. Nachdem Madonna bewusstlos aufgefunden worden war, soll sie durch das Medikament Narcan wiederbelebt worden sein. Die Quelle behauptet, dass Narcan in diesem Fall wegen eines septischen Schocks eingesetzt wurde. Denn in der Regel wird es bei einer Überdosis verwendet. Jedoch soll es keine Hinweise darauf geben, dass die 64-Jährige Drogen genommen hat.

Madonna soll vor dem Vorfall zwölf Stunden am Tag für ihre Tour geprobt haben – offenbar zu viel für ihren Körper. Ihr Nachwuchs machte sich große Sorgen um die Musikerin. "In den letzten Tagen wusste niemand so recht, in welche Richtung sich die Sache entwickeln würde, und ihre Familie war auf das Schlimmste vorbereitet", meinte ein Insider gegenüber Daily Mail.

Instagram / madonna Madonna beim Proben für ihre Tour

Instagram Madonna, Sängerin im Juni 2023

Instagram / madonna Madonna mit ihren Kids im April 2023

