Vor Zusammenbruch: Madonna hat zwölf Stunden am Tag geprobt!

War das zu viel für sie? Am Mittwoch machten besorgniserregende Neuigkeiten die Runde: Madonna (64) war am Samstag bewusstlos aufgefunden worden. Daraufhin sei die Sängerin in ein Krankenhaus eingeliefert und dort auf die Intensivstation gebracht worden. Mittlerweile soll es der Queen of Pop wieder besser gehen, doch ihre geplante Tour wurde vorsichtshalber abgesagt. Und für die Auftritte hat Madonna in den vergangenen Wochen ziemlich hart trainiert...

Ein Insider erklärt jetzt gegenüber Page Six, dass die 64-Jährige alles für die Tour gegeben hat. "Sie hat 12-Stunden-Tage hinter sich gebracht. Sie hat fleißig geprobt und sich angestrengt", führt die Quelle aus. Das habe sie über Wochen hinweg gemacht, um für die Auftritte richtig fit zu sein. Ob das letztendlich zu viel für Madonna war?

Die Tournee, die am 15. Juli starten sollte, wurde erst einmal abgesagt. Madonna soll das aber nicht gewollt haben, wie ein anderer Insider gegenüber dem Blatt erklärt. "Madonna will ihre Tournee nicht absagen. Sie hatte einen Riesenspaß bei den Proben und will wieder anfangen, wenn sie bereit ist", ist sich der Informant sicher.

Anzeige

Getty Images Madonna bei den Grammys 2023

Anzeige

Instagram Madonna, Sängerin im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Madonna im Jahr 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de