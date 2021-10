Diana Kaloev wettert total gegen Gerda Lewis (28)! Dass die Ex-Rosenlady und die einstige Bachelorette miteinander auf Kriegsfuß stehen, dürfte mittlerweile kein großes Geheimnis mehr sein: In der Vergangenheit hatten sich die beiden Girls schon einmal im Netz gezofft. Am vergangenen Donnerstag besuchte die Blondine nun ein Event – und prompt kritisierte die Kölnerin sie erneut im Netz. Diana wetterte nicht nur gegen die Marke, die die Werbeveranstaltung ausrichtete – sondern bezeichnete Gerda sogar als Pferdemädchen!

In ihrer Instagram-Story machte die Brünette ihrem Ärger Luft. Ihrer Meinung nach sehen Influencerinnen heutzutage alle gleich aus. "Das sind alles blonde, hübsche, süße kleine Girls – so Pferdemädchen", erklärte sie ihre Haltung. Ihr fehle einfach Diversität – und sie könne gar nicht nachvollziehen, warum bei solchen Events nie auch mal Webstars mit Migrationshintergrund eingeladen würden. Nach den unterschwelligen Vorwürfen ging Diana sogar noch weiter – und warf Gerda vor, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu haben.

Doch Gerda ließ sich von der 24-Jährigen nicht fertigmachen – und schoss in ihrer Story zurück: "Wie armselig muss man sein, eine Brand öffentlich schlecht zu machen, die sich so viel Mühe gegeben hat, so ein schönes Event auf die Beine zu stellen?" Sie selbst könne die Anschuldigungen überhaupt nicht nachvollziehen – und verstehe auch nicht, weshalb Diana öffentlich so gegen sie schießt. "Ob man glaubt oder nicht, da waren auch tatsächlich Mädchen eingeladen, die keine Pferdemädchen waren", stellte die Blondine klar und fügte hinzu: "Dass keine Ausländerinnen eingeladen wurden, stimmt auch nicht." Sie selbst sei schließlich in Litauen geboren.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette

Instagram / dianakaloev Diana Kaloev, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

