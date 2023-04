Diana Kaloev sicher: Jennifer Saro ist neue Bachelorette!

Weiß Diana Kaloev etwa, wer die nächste Bachelorette sein wird? Ein genauer Starttermin für die neue Staffel Die Bachelorette ist bisher noch nicht bekannt, doch wahrscheinlich wird sie im Frühsommer anlaufen. Im Netz wird aktuell bereits wild spekuliert, wer die neue Herzensdame sein könnte – bislang hatten einige die Vermutung, dass es die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Nele Wüstenberg (29) sein könnte. Doch Diana hat da einen ganz anderen Verdacht.

Die Rothaarige teilte am Freitag in ihrer Instagram-Story mit ihrer Community ihre Gedanken zur neuen Bachelorette. "Dieses Mal bin ich mir einfach so sicher. [...] Die Influencerin heißt Jennifer Saro." Ursprünglich sei Vanessa Tamkan (26) wohl für dieses Jahr angefragt worden, da sie getrennt sei und bereits ein Kind habe – doch sie lernte schon vorher ihren neuen Partner kennen. Auch Jennifer ist alleinerziehende Mutter und wollte sich zurzeit etwas aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Doch parallel finden gerade angeblich auch die Dreharbeiten zu" Die Bachelorette" statt. Alles nur ein Zufall?

Dianas Follower bestärken sie in ihrer Theorie. "Sie war die letzten Tage und Wochen auch gefühlt andauernd in Köln", schrieb ihr eine Followerin per Privatnachricht. Auch eine Mitarbeiterin aus der Produktion soll ich bei ihr gemeldet und direkt bestätigt haben, dass ihre Vermutung korrekt ist.

Diana Kaloev im Januar 2023

Jennifer Saro im November 2022

Diana Kaloev, Ex-Bachelor-Kandidatin

