Wie starb ihr Sohn? Drena De Niro äußert eine üble Vermutung

Drena De Niro (51) hat einen schlimmen Verdacht. Seit Anfang der Woche trauert die Tochter von Robert De Niro (79) um ihren Sohn. Der 19-jährige Leandro De Niro Rodriguez (✝19) war überraschend gestorben – die genaue Todesursache wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Doch seine Mutter ist sich offenbar sicher, was zum Tod ihres Kindes geführt hatte: Drena vermutet, dass Fentanyl im Spiel war...

Unter einem Instagram-Beitrag der 51-Jährigen entbrannte in den Kommentaren zuletzt eine Diskussion über die Todesursache von Leandro. Auch Drena äußerte sich dazu und schrieb: "Jemand verkaufte ihm mit Fentanyl versetzte Pillen!" Sie fügte offensichtlich emotional hinzu: "An alle diese Leute, die immer noch mit dem Verkauf und Kauf von diesem Zeug herumspielen: Mein Sohn ist für immer verloren!"

Was schlussendlich zum Tod des Teenagers geführt hatte, ist nicht klar. Einige Umstände sind jedoch bekannt – so soll Leandro in einem Stuhl sitzend in einer Wohnung in New York gefunden worden sein. Neben dem leblosen Körper soll zudem eine weiße Substanz entdeckt worden sein.

Instagram / drenadeniro Drena De Niro mit ihrem Sohn Leandro De Niro

Getty Images Robert und Drena De Niro 2016

Instagram / drenadeniro Drena und Leandro De Niro im Mai 2023

