Am Geburtstag privat wie nie: Drena De Niro ehrt Papa Robert

Robert De Niro wird 81 Jahre alt und seine Tochter Drena (52) nutzt die Gelegenheit, um Bilder von ihrem Vater zu posten, die Seltenheitswert haben. Auf Instagram zeigt sie Aufnahmen, die den Hollywoodstar so privat wie nie zeigen: Unter anderem präsentiert sie Urlaubsschnappschüsse, auf denen Robert in Badehose kopfüber ins Meer springt. Außerdem sind Kindheitsfotos und gemeinsame Bilder mit den Enkelkindern dabei. Dazu findet Drena warmherzige Worte für ihren berühmten Papa. "Alles Gute zum 81. Geburtstag an meinen Dad und die Nummer eins im Fahren oder Sterben. Liebe dich mit all meinem Herzen", meint die US-Amerikanerin emotional.

Robert gehört zu den absoluten Größen in Hollywood und steht bis heute erfolgreich vor der Kamera. Besonders gerne wird er von Star-Regisseur Martin Scorsese (81) besetzt – Filme wie "Taxi Driver", Goodfellas", "The Irishman" und "Casino" machten den US-Amerikaner zum Star. Zuletzt spielte er in "Killers of the Flower Moon" an der Seite von Leonardo DiCaprio (49) – für seine Darstellung wurde Robert sogar in der Oscar-Kategorie "Bester Nebendarsteller" nominiert. Den Goldjungen mit nach Hause nehmen durfte Robert im Jahr 1981: Für das Drama "Wie ein wilder Stier" – ebenfalls aus der Feder von Martin – wurde er als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Dass er aber auch lustig kann, bewies er in Filmen wie "Dirty Grandpa" oder "Meine Braut, ihr Vater und ich".

Familiär durfte Robert erst im Mai 2023 ein neues Mitglied begrüßen: Mit stolzen 79 Jahren wurde er zusammen mit seiner Partnerin Tiffany Chen Papa von Töchterchen Gia. Die Kleine ist das siebte Kind des Filmstars. Doch die Freude über den Nachwuchs währte nur kurz – nur knapp zwei Monate später erschütterte die Familienidylle die Nachricht, dass Roberts Enkel Leandro (✝19) plötzlich an einer Überdosis verstorben ist. Der Teenager ist Drenas Sohn und der Verlust wird die beiden sicher zusammengeschweißt haben. "Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines geliebten Enkels Leo", ließ Robert in einem Statement gegenüber Daily Mail verlauten.

Instagram / drenadeniro Robert De Niro, US-Schauspieler

Instagram / drenadeniro Robert De Niro mit seinen Enkelkindern

