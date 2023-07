Wilder Federn-Look: Cardi B in skurrilem Outfit unterwegs

Cardi B (30) suchte sich einen gewagten Look aus. Die Rapperin ist bekannt dafür, dass sie auf dem roten Teppich gerne ausgefallene Outfits trägt. Manchmal sind diese auch betont sexy. Damit ist sie natürlich immer ein Hingucker für die Fotografen. Und anlässlich der Fashion Week in Paris suchte die US-Amerikanerin sich jetzt einen besonders skurrilen Look aus: Cardi trat in einem wilden Feder-Outfit auf die Straße.

Cardi besucht die französische Metropole aktuell aufgrund eines der größten Mode-Events der Welt: der Pariser Fashion Week. Auf dem Weg zu einer der Shows wurde die Sängerin von Fotografen erwischt und denen präsentierte sie einen wirklich schrägen Look. Ihre Kleidung schien nur aus langen weißen Federn zu bestehen, die beim Laufen um ihren Körper flogen und ihre Arme verschwinden ließen. Der Federball soll von dem spanischen Modelabel Balenciaga stammen.

Aber auch zu privaten Anlässen sucht Cardi sich gerne mal ganz besondere Kleidung aus. Im vergangenen Mai war sie auf den Straßen New Yorks aufgefallen. Zusammen mit ihrem Ehemann Offset (31) hatte sie in einem schwarzen Ledermantel und Plateaustiefeln alle Blicke auf sich gezogen. Ihr Gatte hatte es ihr gleichgetan und sich ebenfalls in eine dunkle Lederjacke mit Jeans und T-Shirt geworfen und diese mit kniehohen Stiefeln kombiniert.

KCS Presse / MEGA Cardi B bei der Pariser Fashion Week 2023

Getty Images Cardi B im Februar 2023

Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023

