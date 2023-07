Wilder Hochzeitstag? David Beckham kämpft mit der Müdigkeit

Wer ist denn da müde? Für David Beckham (48) stand in dieser Woche ein besonderer Tag an: Der Fußballer und seine Frau Victoria feierten ihren Hochzeitstag – stolze 24 Jahre sind die beiden inzwischen verheiratet. Dieses Ereignis zelebrierten der Sportler und die Designerin mit einem Familienessen. Und das ging wohl bis tief in die Nacht: Denn am Tag darauf kann David in Wimbledon kaum die Augen offen halten!

Aktuelle Fotos zeigen den Briten am Mittwoch beim Tennisturnier in Wimbledon. Gemeinsam mit seiner Mutter schaute er sich dort das Spiel zwischen Daria Kasatkina und Jodie Burrage an – doch das fiel dem Hottie sichtlich schwer! Immer wieder rieb sich David müde die Augen und gähnte sogar. Ob er wohl am Vortag etwas zu lange gefeiert hatte?

Zu einer richtigen Party hatten David und Victoria aber auch allen Grund. 24 Jahre hält ihre Ehe bereits – da hatte sich der 48-Jährige auch glatt zu einer Liebeserklärung im Netz hinreißen lassen. "Für die beste Ehefrau, Mutter und Trinkpartnerin (meistens). [...] Ich liebe dich so sehr!", hatte er zu gemeinsamen Fotos geschrieben.

