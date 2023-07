24 Jahre Ehe: David Beckham schreibt Liebes-Post an Victoria

David Beckham (48) ist immer noch verliebt wie am ersten Tag! Im Jahr 1999 heiratete der ehemalige Fußballspieler das Spice Girls-Mitglied Victoria Beckham (49). Heute sind die beiden Eltern von vier Kindern: Brooklyn (24), Romeo (20), Cruz (18) und Harper (11). Immer wieder zeigt das Paar im Netz auch seine private Seite. Der Ex-Sportler und die Designerin machen auch kein Geheimnis draus, wie sehr sie sich lieben. Jetzt widmete David seiner Victoria süße Worte zum Hochzeitstag!

"An diesem Tag: 4. Juli 1999", schrieb David zu einem Instagram-Foto, das ihn und Victoria in jungen Jahren zeigt. Der 4. Juli 1999 – das ist der Hochzeitstag des weltberühmten Paares. Zu dem Zeitpunkt war David 24 Jahre alt, seine Frau Victoria 25. "Für die beste Ehefrau, Mutter und Trinkpartnerin (meistens)", scherzte der Brite. "Alles Liebe zum Hochzeitstag, ich liebe dich so sehr", fasste er seine Gefühle seiner Frau gegenüber in Worte.

David und Victorias Fans scheinen es zu lieben, wenn die beiden ihrer Community Privates von sich zeigen. Viele Fans gratulierten ihnen in der Kommentarspalte zum Hochzeitstag. "Ihr seid ein tolles Vorbild für meine Generation", hatte ein anderer User Respekt davor, dass David und Victoria bereits seit 24 Jahren verheiratet sind.

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham und David Beckham in Versailles, Juni 2023

Anzeige

Instagram / davidbeckham David Beckham und Victoria Beckham

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrer Familie

Anzeige

Was haltet ihr von Davids öffentlicher Liebeserklärung? Total süß! Muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de