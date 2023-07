Wimbledon: James Middletons Frau zeigt ihren Babybauch!

Prinzessin Kate (41) wird bald Tante! Erst gestern hatte ihr jüngerer Bruder James Middleton (36) süße Neuigkeiten publik gemacht: Zusammen mit seiner Ehefrau Alizee Thevenet erwartet er sein erstes Kind. 2021 hatten die beiden Turteltauben geheiratet – und schon bald werden sie also Eltern sein! Mit einem süßen Post hatte James die Schwangerschaft seiner Frau verraten. Diese präsentierte nun erstmals öffentlich ihre Babykugel!

Zusammen mit James besuchte die werdende Mama am Donnerstag ein Wimbledon-Match. Zu diesem Anlass strahlte Alizee in einem grünen Kleid mit verspielten Bestickungen. Was bei ihrem Look aber besonders auffällt: Der Bauch der Französin ist schon ganz schön groß, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis sie und ihr Göttergatte ihren Nachwuchs begrüßen dürfen.

Kates Bruder freut sich augenscheinlich sehr darauf, bald ein Vater zu sein – zudem kann er endlich wieder lachen. Denn Anfang des Jahres hatte James einen schweren Verlust hinnehmen müssen: Seine Hündin Ella war verstorben. Doch seine Familie gab ihm in dieser schwierigen Zeit Halt. "Ich hatte großes Glück, dass sie bereit waren, sich darauf einzulassen, und verstanden, dass es ein Prozess ist, für den es keine schnelle Lösung gibt", erklärte er gegenüber dem britischen Magazin.

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Instagram / jmidy Alizee Thevenet, Frau von James Middleton

Instagram / jmidy James Middleton und Ehefrau Alizee Thevenet

