James Middleton äußert sich zu Kates Krebserkrankung

James Middleton (38) hat offen über die Zeit gesprochen, in der seine Schwester Prinzessin Kate (43) ihre Krebsdiagnose erhielt. Im März 2024 gab die Royal bekannt, dass sie an Krebs erkrankt ist und eine Chemotherapie begonnen hat – eine Nachricht, die ihre Familie schwer getroffen hat. Im Interview mit The Times und weiteren Medien beschrieb James, wie belastend und herausfordernd diese Phase für alle Beteiligten war. "Für sie und ihre Familie war es eine Herausforderung, ebenso für unsere erweiterte Familie", sagte der Unternehmer, der nun das Hundefutter-Label James & Ella betreibt. Besonders betonte er, wie wichtig bedingungslose Unterstützung in solchen Momenten sei: "Ich tue es nicht, um etwas dafür zu bekommen. Ich tue es, weil ich dich liebe." Kate selbst hatte im September verkündet, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe und sich nun langsam erhole.

Der enge Zusammenhalt in der Familie half allen, diese schwierige Zeit zu meistern. James sprach weiter davon, dass die Kommunikation innerhalb der Familie und das Angebot von Hilfe entscheidend gewesen seien. Das Wohl seiner Schwester sei für ihn immer an erster Stelle gestanden. Gleichzeitig betonte Kate, wie sehr sie in der Natur Kraft und Hoffnung gefunden habe. In einer Videobotschaft sprach sie über die "heilende Kraft der Natur" und wie ihr die Outdoor-Erlebnisse mit der Familie während der Genesung halfen. Die neue Videoreihe "Mother Nature", die auf den sozialen Kanälen des Kensington Palasts veröffentlicht wird, ist ein weiteres Zeichen dafür, wie wichtig es der Prinzessin ist, den Blick auf Hoffnung und Neubeginn zu richten.

Auch James kennt die Schattenseiten des Lebens aus eigener Erfahrung. Bereits 2017 wurde bei ihm eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung sowie eine schwere Depression diagnostiziert. In dieser Zeit stand der Unternehmer kurz davor, sich das Leben zu nehmen – nur durch die Unterstützung seiner Familie, besonders auch durch Kate und seine weitere Schwester Pippa (41), konnte er seine Krise überwinden. In seinem Buch "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life" schildert er, wie unter anderem seine Hündin Ella und die Begleitung seiner Schwestern bei Therapiesitzungen ihm halfen, den Weg zurück ins Leben zu finden. Die enge Bindung zwischen den Geschwistern zeigt sich immer wieder, auch indem sie offen gesellschaftliche Themen wie mentale Gesundheit ansprechen. So würdigte James das Engagement von Kate und Prinz William (42), Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen abzubauen – ein Thema, das ihnen allen besonders am Herzen liegt.

Instagram / jmidy Prinzessin Kate und ihr Bruder James Middleton als Kinder

Getty Images James Middleton auf der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

