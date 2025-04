James Middleton prüfte Prinz William beim Kennenlernen genau

James Middleton (38), der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (43), hat in seiner Biografie "Meet Ella" einen Einblick in das Kennenlernen mit Prinz William (42) gegeben. Er schildert darin, wie er William beim ersten Treffen genau unter die Lupe nahm: "Hat er meine Schwester verdient? Er musste sich mein Vertrauen verdienen." Trotz anfänglicher Skepsis konnte William schnell mit einer Sache punkten – seiner Liebe zu Hunden.

Wie James weiter berichtet, war es Williams Begegnung mit seinem Hund Ella, die das Eis brechen ließ. "Als er sie als kleinen Welpen in Bucklebury traf, war er hin und weg", schreibt James über die erste Begegnung. William habe eine besondere Verbindung zu Hunden, da er mit einem eigenen schwarzen Labrador namens Widgeon aufgewachsen sei. Nach Widgeons Tod habe er sich nach einem treuen Begleiter gesehnt. Die Treffen in Bucklebury, dem Zuhause der Middletons, und oft auch in der Nähe von Sandhurst, wo William stationiert war, halfen, das Band zwischen William und der Familie zu stärken.

Die Middletons spielen bis heute eine wichtige Rolle im Leben des Prinzen von Wales. Laut Biografien und Aussagen von Adelsexperten sei es Kates Mutter Carole Middleton (70) gewesen, die William nach dem Tod seiner eigenen Mutter emotionale Stabilität bot. Ihr herzliches und bodenständiges Familienleben habe ihm Sicherheit gegeben und ihm gezeigt, wie eine starke familiäre Beziehung funktioniert.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, Ostern 2018

Getty Images Carole Middleton und ihr Sohn James bei der Hochzeit ihrer Tochter Pippa, Mai 2017

