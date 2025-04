So sorgsam ging Prinzessin Kate früher mit Bruder James um

Prinzessin Kate (43) ist nicht nur für ihre royale Präsenz bekannt, sondern auch für ihre warmherzige Art, insbesondere im Umgang mit Kindern. Ob bei öffentlichen Veranstaltungen, im Beisein ihrer eigenen drei Kinder oder bei ungeplanten Begegnungen – immer wieder zeigt die Prinzessin von Wales, wie sehr ihr die Bedürfnisse der Jüngsten am Herzen liegen. Ihr jüngster Bruder James Middleton (38) legte in einem Interview mit Hello! nun nahe, dass Kate diese mütterliche Seite schon immer auszeichnete. "Ich hatte drei Mütter", verriet er dabei augenzwinkernd und meinte damit nicht nur die gemeinsame Mutter Carole Middleton (70), sondern auch seine beiden älteren Schwestern Kate und Pippa (41).

James schilderte weiter, dass er als jüngstes der drei Middleton-Kinder das Glück hatte, immer umsorgt zu werden. "Es gibt Vor- und Nachteile, als Jüngster aufzuwachsen, aber auf der positiven Seite kam ich mit vielem durch", erklärte der Unternehmer, der dabei betonte, wie eng der Zusammenhalt der Geschwister schon immer war. Auch wenn Kate und Pippa älter waren, ließen sie ihren kleinen Bruder bei allem teilhaben. Diese Verbundenheit habe sich bis heute gehalten. "Wir hatten eine gute Beziehung und das hat sich nicht geändert – selbst jetzt, wo ich in meinen späten Dreißigern bin", so James.

Die Middletons gelten seit jeher als eine überaus harmonische Familie. Während Michael (75) und Carole Middleton ihren Kindern in der Kleinstadt Bucklebury in Berkshire ein bodenständiges Umfeld schufen, entwickelte sich zwischen den Geschwistern eine besonders enge Freundschaft. Pippa und Kate, die nur knapp 16 Monate auseinander sind, wurden bereits früh als unzertrennlich beschrieben, doch auch James, der sechs Jahre jünger ist als Kate, wurde eng in diese Schwestern-Dynamik eingebunden. Heute spiegelt sich diese Fürsorglichkeit auch in Kates Umgang mit ihren eigenen Kindern George, Charlotte und Louis wider, die oft mit ihrer liebevollen Mutter bei öffentlichen Auftritten zu sehen sind.

Instagram / jmidy Prinzessin Kate und ihr Bruder James Middleton als Kinder

Getty Images Pippa Middleton und Prinzessin Kate

