Das war das erste Wort von James Middletons Sohn Inigo

James Middleton (37) hat in einem Interview mit Hello! über das erste Wort seines Sohnes Inigo gesprochen – und das zaubert sicher vielen Tierliebhabern ein Lächeln ins Gesicht. Der 18 Monate alte Sohn des Unternehmers sagte nämlich "Wau". Kein Wunder, denn das Leben des jüngeren Bruders von Prinzessin Kate (43) und seiner Frau Alizée wird von Tieren geprägt. Gemeinsam mit ihren sechs Hunden – vier Cockerspaniels und zwei Golden Retrievern – lebt die Familie auf einem idyllischen Bauernhof in der britischen Grafschaft Berkshire. "Inigo hat in seinem ersten Lebensjahr wohl gedacht, er sei selbst ein Hund", scherzte James.

Im Gespräch teilte James zudem Einblicke in das turbulente Leben seiner kleinen Familie. Dass er als Hundebesitzer schon Routine mit Sauberkeit und Geduld habe, helfe ihm überraschend gut bei der Erziehung seines Sohnes, verriet er. Der kleine Inigo liebt es allerdings nicht nur, mit den Hunden zu spielen, sondern hat auch schon Begeisterung für andere Tiere entwickelt. "Er liebt es, mit den Tieren zu plaudern – er schreit die Hühner an und weiß, welche Geräusche eine Kuh macht. Er teilt viele meiner Leidenschaften – Traktoren, Schafe und Hunde", erzählte James. Auch Alizée sei eine absolute Tierfreundin und liebe lange Spaziergänge mit den Hunden genauso wie er.

James und Alizée Middleton feierten 2021 ihre Hochzeit und wurden im Herbst 2023 Eltern des kleinen Inigo. Schon zuvor hatte der Unternehmer in seinem Buch "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life" die Namenswahl für seinen Sohn, Inigo Gabriel Middleton, erklärt: Der Name soll nicht nur "feurig" bedeuten, sondern auch eine Hommage an Alizées verstorbenen Vater Gabriel sein. Das Paar genießt sichtlich die Zeit als kleine Familie, was die beiden regelmäßig mit privaten und oftmals tierischen Einblicken über soziale Medien mit ihren Fans teilen. James zeigte sich zuletzt begeistert, wie schnell sein Sohn heranwächst – eine Herausforderung, die er mit Witz und großer Liebe meistert.

Anzeige Anzeige

Getty Images James und Pippa Middleton im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jmidy James Middletons Frau Alizée, der gemeinsame Sohn und die Hunde im Januar 2025

Anzeige Anzeige