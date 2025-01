Nach Remission: Kate setzt Weg in die Öffentlichkeit fort

Prinzessin Kate (43) hat sich kürzlich dazu geäußert, wie sie ihre Krebserkrankung und die darauffolgende Chemotherapie überstanden hat. Bei einem Besuch im Royal Marsden Hospital, wo sie behandelt wurde, sprach sie mit der Patientin Katherine Field, die aktuell ebenfalls eine Chemo durchläuft. Katherine trug während des Gesprächs eine sogenannte Kühlkappe, die helfen soll, den Haarausfall zu minimieren. Kate erklärte, dass sie selbst auf dieses Mittel verzichtet habe. Katherine berichtete dem Magazin People: "Sie hat gesagt, sie brauchte diese Kappe nicht. Wenn sie ihr wunderschönes Haar verloren hätte, wäre das schrecklich gewesen. Jeder liebt ihre Haare!" Trotz des schwierigen Jahres zeigt sich die Prinzessin optimistisch und mit neuer Kraft. Und mit viel Verständnis für diejenigen, die den schwierigen Weg der Krebsbehandlung noch vor sich haben.

Seit der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung und ihrer Genesung hat Kate vorsichtig ihre königlichen Pflichten wieder aufgenommen. In den letzten Monaten nahm sie an mehreren öffentlichen Veranstaltungen teil, unter ihnen waren ein emotionaler Besuch bei den Familien der Opfer eines Messerangriffs sowie die traditionelle Weihnachtsmesse in Sandringham. Ihre jüngste Reise in die Alpen mit Ehemann Prinz William (42) und den gemeinsamen Kindern, George (11), Charlotte (9) und Louis (6), wurde von Beobachtern als "sehr normal und entspannt" beschrieben – ein Zeichen dafür, dass die Familie versucht, nach einem schweren Jahr langsam wieder Normalität zu finden. Neben diesen privaten Momenten soll sich Kate auf ihre bisher bedeutendste Rückkehr auf die öffentliche Bühne vorbereiten: ein möglicher Auftritt bei den BAFTA-Filmpreisen im kommenden Monat.

Hinter den königlichen Kulissen stellte das Jahr 2024 jedoch eine besondere Herausforderung für die Familie dar. Für William war es aufgrund von Kates Krankheit, zusammen mit der Diagnose seines Vaters, eines der schwierigsten Jahre seines Lebens. Das Paar betont, wie wichtig die Unterstützung von Familie und Freunden in dieser Zeit war – besonders von Kates Geschwistern James (37) und Pippa Middleton (41). Kate selbst reflektierte in einer früheren Erklärung: "Die Reise mit Krebs bringt Demut mit sich und konfrontiert einen mit den eigenen Verletzlichkeiten. Aber genau das erlaubt einem, das Licht im Dunkeln zu finden." Bei all der Aufmerksamkeit auf ihre royalen Pflichten legt die Prinzessin weiterhin großen Wert auf die gleichen "einfachen Dinge im Leben", die sie während ihrer Erkrankung so schätzen gelernt hat.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei einem Ski-Event 2018 in Oslo

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2025