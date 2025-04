James Middletons zwei Schwestern waren wie Mütter für ihn

James Middleton (37), der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (43) und Pippa Matthews (41), hat in einem rührenden Interview mit Hello! verraten, wie prägend seine Familie für ihn war. "Ich sage scherzhaft, dass ich mit drei Müttern aufgewachsen bin", erklärte er. Neben seiner Mutter seien auch Kate und Pippa wie fürsorgliche Mütter für ihn gewesen: "Ich hatte sehr viel Glück. Wir hatten eine fantastische Kindheit, und sie haben mich in alles einbezogen." Er berichtete weiter, dass die Familie sehr eng verbunden sei und häufig zusammen Zeit verbringe. James, der vor Kurzem zum ersten Mal Vater geworden ist, betonte, dass seine Geschwister auch im Leben seines Sohnes Inigo eine wichtige Rolle spielen.

Ein Grund für den familiären Zusammenhalt sei das gemeinsame Elternhaus. James (49) erklärte, dass sein Elternhaus in Bucklebury oft Treffpunkt für die ganze Familie sei. Obwohl alle Geschwister mittlerweile ein eigenes Zuhause haben, wohnen sie nicht weit voneinander entfernt. So gäbe es häufiger spontane Besuche und gemeinsame Mahlzeiten. James erzählte weiter, dass die Cousins und Cousinen von Sohnemann Inigo Gabriel, darunter Kates Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6) sowie Pippas drei Kinder Arthur (6), Grace und Rose, oft zusammen spielen und die Familienzeit genießen. "Es wird viel gelacht und gekichert", fügte er hinzu.

Die Unterstützung der Familie war gerade in den letzten Jahren besonders wichtig, als Kate eine schwere Zeit durchmachen musste. Nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung schrieb James auf Instagram: "Als Familie werden wir auch diesen Berg mit dir erklimmen." Kate hat im vergangenen Jahr ihre Chemotherapie abgeschlossen und befindet sich inzwischen in Remission. James, der selbst während einer schweren depressiven Phase auf seine Familie zählen konnte, betonte, dass dieses enge Band etwas sei, das er auch an seinen Sohn weitergeben möchte. "Familie ist das Wichtigste", resümierte er.

Instagram / jmidy Prinzessin Kate und ihr Bruder James Middleton als Kinder

Getty Images Die Middleton-Geschwister Pippa und James

