BTN-Krankheit: Alexander Freund wollte das Leben genießen

Alexander Freund hatte das Bedürfnis, etwas zu erleben. In seiner Rolle als Schmidti gehört der Schauspieler bei Berlin - Tag & Nacht zu den absoluten Publikumslieblingen. Mit seiner Serienrolle erlebte er einiges. Am härtesten traf es ihn aber, als Schmidti ein Hirnaneurysma erlitt und sogar im Koma lag. Zwar erholte sich seine Rolle wieder, aber bei dem TV-Star hinterließ das Spuren: Alexander erzählt Promiflash, dass er das Leben danach auskosten wollte.

Im Promiflash-Interview verrät Alexander, dass Schmidtis Krankheit in ihm den Wunsch weckte, etwa Großes zu erleben. "Man hat dann so drei, vier Wochen, in denen man denkt: Boah, ich muss jetzt mein Leben genießen. Ich will noch das und das machen", erklärt er. Dieser Gedanke habe dann dazu geführt, dass er sich für einen Fallschirmsprung entschied. Der war aber nicht so toll wie gedacht: "Ich habe es mir eigentlich romantischer vorgestellt." Er sei die ganze Zeit nur damit beschäftigt gewesen, den Druck des Windes und die Lautstärke auszuhalten.

Das Bedürfnis, jetzt das Leben richtig auszukosten, habe bei Alexander aber nicht lange angehalten. "Komischerweise ist das dann so, dass der Alltag einen dann wieder einholt und dieser magische Moment auch irgendwie verfliegt", meint der 30-Jährige. Mittlerweile sei bei ihm wieder der "Normalmodus" eingekehrt. Außerdem habe er auch schon vorher das Motto gehabt, immer das zu tun, auf das er Lust habe.

filmpool Alexander Freund, BTN-Darsteller

Instagram / alexander_freund_ Alexander Freund, Schauspieler

Instagram / alexander_freund_ Alexander Freund im August 2018

