Katharina Eisenblut meldet sich nach ihrer Fuß-OP zu Wort

Wie ist Katharina Eisenbluts (29) OP vonstattengegangen? Die Influencerin hatte sich im Rahmen ihrer DSDS-Teilnahme 2021 kurz vor dem Recall das Sprunggelenk gebrochen. Da ihr die Verletzung auch im Nachhinein große Probleme bereitete und sie immer wieder Schmerzen hatte, entschied sie sich für eine Operation. Davor hatte Katharina ordentlich Bammel. Doch jetzt ist der Eingriff endlich vorbei – ist alles gut gegangen?

In ihrer Instagram-Story teilte die einstige Die Alm-Teilnehmerin ein Video, das sie im Krankenhausbett zeigt. In einer weiteren Sequenz verriet sie: "Ein wenig benebelt bin ich zwar noch, aber die OP ist gut verlaufen." Sie freue sich riesig, denn das Kapitel mit ihren Fußproblemen sei jetzt beendet. "Jetzt heißt es nur noch die Schmerzen durchhalten. Ich freue mich, dass ich es hinter mir habe, denn davor hatte ich so Angst", erklärte die 29-Jährige.

Darüber hinaus betonte Katharina: "Ich freue mich, wenn mein Mann gleich kommt." Erst vor wenigen Wochen hatte es Gerüchte gegeben, dass sie sich von ihrem Gatten Niko Kronenbitter getrennt hat, nachdem sie kryptische Worte auf Social Media geteilt hatte. "Ich hatte wirklich einen nicht so guten Tag und mich hat es richtig erwischt. Ich hatte einen emotionalen Moment und dann hat es mir auf einmal meine Stimme weggezogen", hatte sie damals geschrieben. Doch diese Zeilen hatten in Bezug auf Niko offenbar keine Bedeutung.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut nach ihrer Fuß-OP im Juli 2023

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

privat Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut

