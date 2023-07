Wegen DSDS-Bruch: Katharina Eisenblut wird am Fuß operiert

Katharina Eisenblut (29) muss operiert werden! 2011 hatte die Social-Media-Bekanntheit zum ersten Mal bei DSDS teilgenommen. Kurz vor den Liveshows hatte die Beauty die Show allerdings verlassen müssen. Zehn Jahre später versuchte sie ihr Glück erneut – doch kurz vor dem Recall brach sie sich das Sprunggelenk. Das macht ihr bis heute Probleme, die sie jetzt angehen will: Katharina lässt sich operieren!

"Ich habe seit diesem Vorfall nur Probleme mit dem Fuß", erklärt die Sängerin bei Instagram. Besonders wenn die Temperaturen sinken oder sie hohe Schuhe trage, habe sie Schmerzen. "Ich bin gespannt, ob sich das Ganze bessert, wenn man dann die Platte und die Schraube rausnimmt", fragt sich Katharina. Eigentlich hätte sie direkt nach dem Unfall operiert werden müssen, gibt sie zu. "Aber ich habe mich damals einfach entschlossen, weiterzumachen in der TV-Show, weil ich einfach dachte: 'Das ist mein Traum und ich will dafür kämpfen.'" Und in wenigen Tagen ist es schon so weit: Am Freitag soll die Musikerin operiert werden – und sie sei jetzt schon sehr aufgeregt und habe fürchterliche Angst.

Die Verletzung zog sich Katharina beim Überqueren einer Straße zu: Sie sei ausgerutscht und habe sich so den Bruch zugezogen. In der damaligen Folge der Castingshow erklärte sie ihrem Mitstreiter Marvin Ventura unter Tränen: "Ich wäre fast gestorben! Ich hätte tot sein können!"

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

