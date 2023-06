Trennung? Katharina Eisenblut spricht von Ausnahmesituation

Was will Katharina Eisenblut (29) damit andeuten? Im vergangenen Jahr waren die Influencerin und ihr Partner Niko Kronenbitter gemeinsam vor den Traualtar getreten. Und auch sonst dreht sich die Welt des Ehepaares ganz um ihren kleinen Sohnemann Emilio. Doch erst kürzlich deutet die einstige DSDS-Kandidatin an, dass es zwischen ihr und ihrem Liebsten kriseln könnte – immerhin löscht sie den Pärchen-Content von ihrem Social-Media-Profil. Jetzt gibt Katharina erneut Grund zur Sorge!

In ihrer Instagram-Story meldet sich Katharina mit einem beunruhigenden Update bei ihren Followern: Sie ist total krank. Doch das ist noch nicht alles – immerhin macht die 29-Jährige zwischen den Zeilen Andeutungen darauf, dass ihr Gesundheitszustand durch eine emotionale Ausnahmesituation hervorgerufen worden sei. "Ich hatte wirklich einen nicht so guten Tag und mich hat es richtig erwischt. Ich hatte einen emotionalen Moment und dann hat es mir auf einmal meine Stimme weggezogen", klagt sie via Social Media.

Während sie krank im Bett liegt, um ihr Fieber auszukurieren, passe ihre beste Freundin auf ihren Kleinen auf – von dem Papa ihres Sohnes keine Spur. Und auch ein anderer kürzlich geteilter Aufruf warf bereits Fragen auf. "Kennt jemand von euch jemanden, der in München eine möblierte Wohnung zu vermieten hat? Ab sofort?", fragte sie ihre Follower im Netz.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter, Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut im November 2021

Instagram / https://www.instagram.com/katharina_eisenblut_offiziell/ Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

