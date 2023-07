So stylish feiert Gigi Hadid den Geburtstag ihrer Freundin!

Schlicht und zeitlos schön! Das Model Gigi Hadid (28) ist als echte Modeikone bekannt. Die Mutter einer Tochter beweist regelmäßig, dass sie ein echtes Händchen für das richtige Outfit hat. Um den Geburtstag einer Freundin zu feiern, entschied sich die Blondine nun wieder für einen besonders coolen Look. Schlicht und lässig war Gigi in Jeans und Tanktop in New York unterwegs!

Wie DailyMail berichtet, habe Gigi den Geburtstag ihrer Freundin Leah McCarthy in New York gefeiert. Auf Fotos ist die Laufstegschönheit in blauen Capri-Jeans und einem schwarzen Tanktop zu sehen, während sie durch die Straßen des Big Apple schlendert. Den schlichten Look rundete sie mit einem schwarzen Gürtel und schwarzen Pumps ab und trug eine ebenfalls schwarze Umhängetasche. Um sich vor dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi zu schützen, ließ das Model seine Sonnenbrille auch bei Nacht über den Augen. Die blonde Mähne hatte sich Gigi zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber People verraten, dass die Datinggerüchte um die Beauty und den Hollywoodschauspieler Leonardo DiCaprio (48) definitiv stimmen würden: "Es ist ziemlich offensichtlich, dass sie sich treffen. Vielleicht nicht exklusiv, aber sie daten sich definitiv." Gigi und Leo würden es wohl locker angehen lassen und ihren Flirt nicht als Beziehung bezeichnen wollen.

Getty Images Gigi Hadid im Palais Royal in Paris, Juni 2023

Getty Images Gigi Hadid auf der Met Gala 2023

Getty Images Gigi Hadid im März 2023

