Therapeutin riet Sophia Thiel von Social-Media-Rückkehr ab

Sophia Thiel (28) hat eine schwere Zeit hinter sich. Die gebürtige Rosenheimerin war für lange Zeit eine gefeierte und erfolgreiche Fitness-Influencerin, aber wie es hinter der Fassade aussah, wussten die wenigsten. Sie aß extrem kontrolliert und machte mehr Sport als es ihrer Gesundheit guttat. Nach zwei Jahren Pause kehrte Sophia zu Social Media zurück und spricht seitdem offen über ihre Probleme. Doch ihre Therapeutin empfahl ihr, Social Media ganz den Rücken zu kehren.

Nach einigen Therapiesitzungen fragte Sophia ihre Therapeutin, wann sie denn die sozialen Netzwerke wieder nutzen könnte, erzählt die 28-Jährige im Podcast "Kaffee mit Zitrone". "Sie meinte, das sei nicht so einfach und hat gefragt: 'Wollen sie überhaupt zurückkehren? Social Media ist für die psychische Gesundheit erwiesenermaßen eine große Herausforderung und kann auch ein negativer Einfluss sein'", erklärt der Sportfan.

Dennoch habe Sophia schnell Fortschritte gemacht, sodass sie sich so stabil fühlte, wieder mit ihrer Community in Kontakt zu treten. Ein weiterer Grund für ihre Rückkehr ins Netz war, dass sie ihre Erfahrungen mit psychischen Problemen teilen wollte. "Warum spricht keiner darüber? Warum ist nicht jeder so transparent? Ich will einfach sagen, wie es wirklich war. Ich wollte in die Welt rausschreien, was ich so im Kopf hatte", dachte sich Sophia damals – die Resonanz auf ihre Rückkehr fiel überwiegend positiv aus, was sie darin bestärkte, weiterzumachen.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im Mai 2023

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel

Instagram / sophia.thiel Sophie Thiel 2018 vs 2022

