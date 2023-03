Sophia Thiel ehrlich: So läuft eine Essattacke bei ihr ab

Sophia Thiel (28) sprich über ein sensibles Thema. Die gebürtige Rosenheimerin machte sich als Fitness-Influencerin einen Namen in Deutschland. Doch dann verschwand die Bodybuilderin plötzlich von der Bildfläche. Als sie wieder zurückkehrte, erklärte sie den Grund: Ihr ging es mental nicht gut. Sie leidet zum Beispiel an einer Essstörung. Doch was heißt das genau? Jetzt erklärte Sophia, was während eines Essensanfalls bei ihr passiert.

Auf YouTube veröffentlichte Sophia ein Video, indem sie detailliert beschreibt, wie eine Essensattacke bei ihr vonstattengeht. "Trigger sind Auslöser von negativen Emotionen, dann kommt so eine starke Nervosität hoch, ich spüre das dann vor allem im Hals, dass er sich zusammenschnürt, mein Herzschlag erhöht sich und ich denke nur noch über Essen nach", gab die Bloggerin preis. Zum Beispiel triggerte es sie, wenn sie länger nichts gegessen hatte oder Fotos oder Videos gesehen hatte, auf denen sie sich nicht schön fand.

In solchen Momenten ging Sophia meistens zu einem Biomarkt und holte sich unter anderem Backwaren, Müsli, Joghurt, Eis und Streichcreme – vorzugsweise Süßes. Dann sollte es so schnell wie möglich gehen. "Ich habe schon im Auto angefangen zu essen", erinnerte sich die 28-Jährige zurück. Daraufhin aß sie zu Hause weiter, bis sie körperliche Schmerzen hatte. Heute geht es Sophia schon viel besser. Dennoch achte sie darauf, zu Hause keinen Süßkram zu lagern. "Letztendlich hat man sein ganzes Leben damit zutun, es wird aber leichter", weiß die Youtuberin.

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / raphael_birchner Raphael Birchner und Sophia Thiel, Juli 2021

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Social-Media-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de