Experte sicher: Prinz Harry ist fertig mit dem Royal-Leben!

Gibt es kein Zurück mehr für ihn? Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) hatten 2020 ihren Rückzug aus dem royalen Leben verkündet, um sich in den Vereinigten Staaten ein neues Leben aufzubauen. Nachdem es von Seiten der Eheleute gegenüber dem britischen Königshaus zu zahlreichen Vorwürfen gekommen war, schien die Beziehung des royalen Aussteigers zu seiner Ursprungsfamilie zerrüttet zu sein. Ein Experte behauptet nun: Prinz Harry wird nie mehr in sein royales Leben zurückkehren!

Wie der königliche Korrespondent Matt Wilkinson in der TV-Sendung "The Royal Beat" analysiert, würden zwei Beispiele aus jüngster Vergangenheit zeigen, dass der Prinz mit seinem Leben in Großbritannien abgeschlossen hat: "Die Tatsache, dass William und Harry nicht gemeinsam zur Verleihung des Diana-Preises erschienen sind, und die Tatsache, dass Harry nicht an der Hochzeit seines Trauzeugen teilgenommen hat, sind ein ziemliches Symbol dafür, dass er sein Leben in Großbritannien einfach hinter sich gelassen hat." Der Experte sei daher der Meinung, Harry hätte für sich schon längst einen finalen Schlussstrich gezogen.

Nicht nur zwischen Harry und Prinz William (41) sollen Spannungen bestehen. Auch zwischen deren Ehefrauen Meghan und Prinzessin Kate (41) soll es bereits seit dem Wimbledon-Turnier 2019 kriseln. Eine Körpersprachen-Expertin hatte erst vor Kurzem festgestellt, dass deren Miteinander auf der Zuschauertribüne angestrengt und aufgesetzt gewirkt habe.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Royal Lancaster Hotel 2019

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Getty Images Prinz Harry im Juni 2023

