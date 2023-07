Konzert von Noel Gallagher wegen Bombendrohung evakuiert

Die Fans von Noel Gallagher (56) müssen einen Schock verkraften. Der Musiker und seine Frau Sara MacDonald trennten sich im Januar 2023 nach 22 gemeinsamen Jahren. Bisher bat das ehemalige Paar darum, seine Trennung privat regeln zu können. Doch der einstige Oasis-Gitarrist veröffentlichte zuletzt einen Song, in dem er sich offenbar mit dem Ehe-Aus beschäftigt. Das Lied bei einem Konzert in New York live zu spielen, schaffte Noel allerdings nicht.

Nach den Auftritten der Vorbands Metric und Garbage am Samstag wurden die Zuschauer aufgefordert, den Veranstaltungsort zu verlassen. Laut Polizei hat es eine Bombendrohung gegeben. "Aus Gründen der Vorsicht wurde das Konzert im Saratoga Performing Arts Center um 21:40 Uhr unterbrochen und die Konzertbesucher wurden ohne Zwischenfälle evakuiert. K9s haben den Veranstaltungsort nach dem Verlassen des Publikums mit negativem Ergebnis abgesucht", heißt es in einem Beitrag, der auf der Facebook-Seite der New York State Park Police veröffentlicht wurde.

Während Noel sich bisher nicht zu der Angelegenheit äußerte, schrieb Garbage nach ihrem Auftritt auf Twitter: "Wir haben keine Ahnung, was heute Abend passiert ist. Wir wurden gerade alle evakuiert und wir waren um jeden besorgt!" Die Rockband schrieb, bevor Details der Bedrohung veröffentlicht wurden, weiter: "Es tut uns leid, wir haben keine wirklichen Informationen. Uns wurde gerade gesagt, dass es eine Notfall-Evakuierung gibt."

Getty Images Noel Gallagher und Sara MacDonald, September 2018

Getty Images Noel Gallagher, Sänger

Getty Images Garbage, Mai 2019

