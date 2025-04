Noel Gallagher distanziert sich von Freund Russell Brand

Noel Gallagher (57) hat entschieden, die Freundschaft zu Russell Brand (49) zu beenden – und das nach jahrzehntelanger Bekanntschaft, wie The Sun berichtete. Anlass für den Bruch sollen die schweren Vorwürfe gegen den Comedian sein, der sich wegen Anschuldigungen der Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verantworten muss. Die ihm zur Last gelegten Vorfälle betreffen mehrere Frauen und sollen sich zwischen 1999 und 2005 ereignet haben. Russells frühere enge Verbindung mit Noel ist dabei nicht zu übersehen: Noel war 2010 Trauzeuge bei Russells Hochzeit mit Katy Perry (40), während der Komiker im Jahr darauf dieselbe Rolle bei Noels Heirat mit Sara MacDonald übernahm.

Hinter den Kulissen soll Model Anais Gallagher (25), die Tochter des Oasis-Stars, eine entscheidende Rolle bei der Trennung gespielt haben. Sie habe ihrem Vater geraten, den Kontakt zu Russell abzubrechen, um vorsorglich Schadensbegrenzung für dessen öffentliche Wahrnehmung und seine bevorstehende Oasis-Tour zu betreiben. Ein Nahestehender erklärte, Anais habe erkannt, dass die frühere Zusammenarbeit des Sängers mit Russell in Anbetracht der Vorgänge kein gutes Licht auf ihren Vater werfen würde. Russell selbst weist die Vorwürfe entschieden zurück: In einem Video, das er auf der Plattform X veröffentlicht hat, sagte er: "Was ich nie war, war ein Vergewaltiger. Ich war niemals in nicht einvernehmliche Aktivitäten verwickelt."

Die Freundschaft zwischen Noel und Russell entstand 2005, als Noel eine von Russells Stand-up-Shows besuchte. Die aktuellen Vorwürfe scheinen jedoch einen endgültigen Riss verursacht zu haben. Russells Ehe mit Katy Perry, bei deren Schließung Noel an seiner Seite stand, hielt nur 14 Monate – mittlerweile ist Katy mit Schauspieler Orlando Bloom (48) liiert. Noels Ehe mit Sara hielt rund zwölf Jahre, die Trennung erfolgte 2022. Trotz der betrüblichen Entwicklung hofft die Familie, ihren Fokus auf die anstehenden musikalischen Projekte von Noel legen zu können. Was mit Russell passiert, bleibt vorerst abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anais Gallagher im September 2017 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Anzeige Anzeige